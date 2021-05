Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrüger beißen sich an 81-jähriger Frau die Zähne aus

Jena (ots)

Am Donnerstagabend klingelte in der Fritz-Ritter-Straße das Telefon. Am Apparat eine vermeintlich weibliche Polizistin, die zu einer Einbruchsserie in der Gegend informierte. Im gleichen Atemzug interessierte sich die Anruferin für Geld- und Wertgegenstände in der Wohnung der 81-jährigen Dame. Die rüstige Frau ließ sich davon nicht beeindrucken und legte direkt auf. Einen weiteren Anruf traute sich die Unbekannte nicht.

