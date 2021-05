Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Eine ca. 60cm hohe Solar-Deko-Eule im Wert von ca. 100 EUR wurde aus dem Vorgarten in Apolda, Franz-Möricke-Straße, im Zeitraum 04.05.2021 18:00 Uhr bis 05.05.2021, 10:30 Uhr durch unbekannte Täter entwendet.

Zu einer Verkehrskontrolle kam es am 05.05.2021 in der Ortslage Auerstedt. Nach Angaben von Bürgern würde dort täglich der Fahrer eines Quad mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft fahren und den Radweg zwischen Eberstedt und Auerstedt nutzen, obwohl dieser für den normalen Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Der Fahrer des Quad konnte angetroffen werden, wurde kontrolliert und mit entsprechendem Geldbetrag verwarnt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es in Apolda, Brandesstraße, am 05.05.2021 gegen 10:50 Uhr. Der Fahrer eines Pkw Daimler stieß beim Ausparken gegen das hinter ihm ordnungsgemäß parkende Kleinkraftrad. Das Kleinkraftrad fiel um und es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Am Fahrzeug Daimler entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Durch den vorherrschenden Sturm am 05.05.2021 gegen 12:55 Uhr kam es auf dem Parkplatz des dänischen Bettenlagers in Apolda, Robert-Koch-Straße zu einem Kleinunfall. Hier stieg die Fahrerin eines Pkw Seat aus ihrem Fahrzeug und die Fahrertür wurde durch den Wind gegen den nebenan geparkten Pkw gestoßen. Am Pkw BMW entstand Schaden im Bereich der Beifahrertür, ca. 500 EUR. Am Pkw Seat entstand ein Schaden von ca. 50 EUR.

Ein Unfall mit leichtverletzter Person ereignete sich am 05.05.2021 gegen 13:28 Uhr in Wormstedt, Im Unterdorf. Der Fahrer eines Pkw Skoda beabsichtigte auf Höhe seiner Wohnanschrift in diese Einmündung abzubiegen und bremste dazu sein Fahrzeug ab. Der sich hinter ihm befindende Mopedfahrer bemerkte dies zu spät, fuhr auf und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Am Pkw entstand ein Schaden im Heckbereich, ca. 3000 EUR. Am Kleinkraftrad Simson entstand ein Schaden von ca. 300 EUR.

Ein weiterer Parkplatzunfall ereignete sich am 05.05.2021 gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz Görwitzstraße in Apolda. Der Fahrer eines Pkw BMW war dabei in eine Parklücke rückwärts einzuparken. Dabei beschädigte er den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf im linken hinteren Heckbereich, ca. 500 EUR. Am BMW wurde der Kotflügel vorn rechts beschädigt, ca. 1000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

