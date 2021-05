Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu schnell unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Zimmern bei Dornburg verunglückte am Mittwochabend ein Motorradfahrer. Ein 20-Jähriger verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde die Landstraße zwischen Zimmern und Dornbrug kurzzeitig voll gesperrt.

