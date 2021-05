Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Um noch schnell den Anschlussbus zu bekommen, querte ein 12-jähriger Junge am Mittwochmorgen in Bürgel, zwischen wartenden Fahrzeugen, die Fahrbahn und wurde von einem Renault erfasst. Aufgrund einer Baustelle kam es vor Ort zum Stau. Hier sah der 12-Jährige seine Chance um auf die andere Fahrbahnseite zu gelangen. Eine herannahende Fahrzeugführerin sah den Jungen zu spät und erfasste ihn. Der 12-Jährige kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

