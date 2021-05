Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Musikalische Diebe

Jena (ots)

Einen scheinbar leichten Schlaf hatte in der Nacht zu Donnerstag glücklicherweise ein 65-Jähriger aus Jena. Gegen 03:00 Uhr wurde der Zeuge wach, weil er nichtzuordenbare Geräusche wahrnahmen konnte. Als der Mann nachsah, bemerkte dieser zwei unbekannte Personen, die sich scheinbar an der Werkstatt seines Nachbarn in der Lützowstraße zu schaffen machten. Der Mann konnte noch beobachten, wie beide dunkelbekleideten Einbrecher einen langen Gegenstand mit sich führten, als sie versuchten gewaltsam die Tür zu öffnen. Durch den intakten Bewegungsmelder und den Mitteiler wurden die Diebe in ihrer Tathandlung gestört und flüchteten unerkannt in Richtung Mühlenstraße und in Richtung Friedhof. Alle selbstgebauten Geigen befinden sich noch in der Werkstatt, sodass die Täter ohne Beute von dannen ziehen mussten. Dafür haben sie für die Polizei noch zwei Souvenirs hinterlassen, die nun spurentechnisch behandelt und in die Ermittlungen einbezogen werden können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell