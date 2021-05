Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut unterm Hintern

Jena (ots)

Einen vermeintlichen Fahndungserfolg hatten am Mittwochnachmittag Polizeibeamte in Jena. Die Streifenwagenbesatzung kontrollierte in der Stauffenbergstraße einen 37-Jährigen, der ein hochwertiges Fahrrad mit sich führte. Nach genauer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass dieses Bike wahrscheinlich aus einer Diebstahlshandlung stammt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und das Rad vorerst sichergestellt.

