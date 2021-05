Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eine gute Tat am Tag

Jena (ots)

Fast abfahrbereit hinterließ unbewusst ein 74-Jähriger seinen VW in der Closewitzer- Straße in Jena. Ein Taxifahrer informierte die Polizei darüber, dass der Nutzer des Pkw die Schlüssel an der Fahrertür hat stecken lassen. Demnach hätten Langfinger ein leichtes Spiel gehabt, wenn nicht der junge Mann mit offenen und ehrlichen Augen durch die Welt gegangen wäre.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell