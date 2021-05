Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle wurde am 04.05.21 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:45 Uhr in der Ortslage Reisdorf durchgeführt. Von den 244 gemessenen Fahrzeugen gab es 49 Beanstandungen, 5 davon im Bereich eines Bußgeldes. 3 Fahrzeugführer werden den Führerschein für eine gewisse Zeit abgeben müssen. Die zulässige Geschwindigkeit in der Ortslage Reisdorf beträgt 50 km/h. Die höchst gemessene lag bei 88 km/h.

Am 04.05.2021 gegen 10:50 Uhr wurde die PI Apolda telefonisch über einen Fund einer Tasche mit Werkzeug, in Apolda, Lindenberg, informiert. Eine männliche Person hatte diese am Fundort am Tag zuvor vergessen, als diese an einem Fahrzeug vor Ort geschraubt hatte. Die Tasche wurde sichergestellt. Der Eigentümer kann sich auf der PI Apolda melden.

Zu mehreren Einbrüchen in Garagen im Garagenkomplex in Apolda, Carolinenstraße kam es in der Zeit vom 26.04.2021 - 03.05.2021. Hier wurden insgesamt 5 Garagen aufgebrochen und diverse Werkzeuge, Rasenmäher, Faltboot, Kettensäge und Campingzubehör entwendet. Der entwendete Wert beläuft sich auf insgesamt ca. 4300 EUR. Der entstandene Sachschaden an den Vorhängeschlössern liegt bei ca. 180 EUR.

Bei der Streifentätigkeit wurde am 05.05.2021 gegen 02:40 Uhr ein durch Unfall beschädigtes Verkehrsschild (Fußgängerüberweg) in Apolda, Bachstraße festgestellt. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde gefertigt. Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

