Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturmtief Eugen wütet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag, über den Tag verteilt, richtete Eugen eine Menge Schaden an. Neben umgekippten Bäumen auf der L1070 in Serba, der L1075 in Bad Klosterlausnitz und der L1110 Abzweig Kleineutersdorf in Kahla/Löbschütz, sorgte auch ein umgewehter Spargelstand in Hermsdorf, auf der Kreuzung Geraer Straße / Kraftsdorfer Straße für Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell