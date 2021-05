Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen zum Wohl der Schüler

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Golmsdorf, an der dortigen Staatlichen Grundschule, wurden am Dienstagmorgen die Sicherheit des Schulweges und die Einhaltung entsprechender Tempolimits kontrolliert. Von 123 Fahrzeugen wurden 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und entsprechend geahndet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell