Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.05.2021

Weimar (ots)

Eigentümer gesucht

Am 24.03.2021, einem Mittwoch, wurden bei einem Polizeieinsatz in der Weimarer Innenstadt, im Bereich Goetheplatz, ein orangefarbenes 24 Zoll Mountainbike und ein grün-blauer Kinderroller sichergestellt. Bislang konnten diese Gegenstände keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden. Personen, welche eines oder beide Fahrzeuge vermissen, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

E-Bikes entwendet

Unbekannte Täter überstiegen gestern die Umfriedung eines Einfamilienhauses in Lehnstedt. Hier verschafften sie sich Zutritt zur Garage des Hauses und entwendeten die zwei neuen E-Bikes der Familie. Wie der Abtransport der teils noch verpackten Räder erfolgte, ist noch unklar.

Paketlieferung gestohlen

Ein Unbekannter öffnete widerrechtlich ein an einen Bewohner Weimar Wests zugestelltes Päckchen und entwendete daraus eine online erworbene Hose. Nur kurze Zeit später fand der Geschädigte eine Anzeige auf einer Online-Plattform, wo genau solch eine Hose verkauft werden sollte. Zufällig handelte es sich bei der Verkäuferin um eine Nachbarin. Der Mann gab sich interessiert, involvierte Polizei und erschien mit dieser bei dem angedachten Kauf. Statt den avisierten schnell verdienten Euros erhält die 35-Jährige nun eine Anzeige.

Vorfahrt missachtet

Ein aus Richtung Keßlar kommender Fahrer eines Suzukis übersah gestern Nachmittag, als er auf die L1060 in Richtung Blankenhain einbiegen wollte, einen sich nähernden Ford. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge. Sowohl der 42-jährige Unfallverursacher als auch der 48-jährige Fahrer des Fords wurden hierbei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Autos wurden so stark beschädigt, dass beide durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn mehrfach kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell