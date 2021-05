Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle wurde am 03.05.21 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr auf der B 87, Poche, durchgeführt. Von den 528 gemessenen Fahrzeugen gab es 33 Beanstandungen, 3 davon im Bereich eines Bußgeldes. Die zulässige Geschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 70km/h. Die höchst gemessene lag bei 101 km/h.

Zu einem Kleinunfall kam es gegen 08:10 Uhr des 03.05.2021 in Apolda, Rosa-Luxemburg-Straße. Der Fahrer eines Fiat Ducato beschädigte beim Einparken einen geparkten Pkw Fiat 500. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 03.05.2021 gegen 11:50 Uhr auf der Kreisstraße 103 zwischen Kösnitz und Stobra. Der Fahrer eines Fiat Ducato befuhr die Strecke aus Richtung Kösnitz in Richtung Stobra und kollidierte in einer Rechtskurve mit einem entgegen kommenden Pkw Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden an den linken Außenspiegeln.

Am 03.05.2021 gegen 21:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 87 in Apolda zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Leon befuhr die B 87 aus Richtung Eckartsberga kommend in Richtung Umpferstedt, als auf Höhe des MC Donalds ein Hase die Fahrbahn von rechts nach links querte. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug.

Bei einer durchgeführten Personenkontrolle am 03.05.2021 gegen 12:45 Uhr in Apolda, Dornburger Straße, konnten bei der kontrollierten Person Betäubungsmittel aufgefunden werden. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Zu einer Diebstahlshandlung kam es am 03.05.2021 gegen 14:00 Uhr im Kaufland Apolda. Ein Mitarbeiter, welcher mittels Tablet den Warenbestand aufnahm, musste dieses kurzzeitig zur Seite legen. Ein Täter nutzte die Zeit aus und entwendete dieses Tablet. Nach Ermittlungen im Nahbereich begab sich der Geschädigte zur Polizei, von wo er das Gerät im Stadtgebiet Apolda ortete. Der Täter konnte daraufhin kurze Zeit später durch die Polizei festgestellt und das Tablet sichergestellt werden.

