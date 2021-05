Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Freitag, den 30. April 2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wiesenstraße in Jena. Der Fahrer eines Pkw Skoda parkte sein Fahrzeug kurz nach 05:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand gegenüber eines derzeit im Bau befindlichen Einkaufshauses. Als er gegen 12:50 Uhr zu seinem Skoda zurückkehrte, musste er mehrere Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite feststellen. Anhand des Schadensbildes wird daher davon ausgegangen, dass diese aus einem Unfallgeschehen herrühren. Der Verursacher kam jedoch nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Bei Hinweisen zum Pkw, oder dem Fahrzeugführer werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter: 03641-810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de.

