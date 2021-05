Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein unterwegs - dafür unter Stoff

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Saale-Holzland einen 40-jährigen Fahrradfahrer in der Elsterstraße. Der Mann war, ohne in die Pedale zu treten, mit erheblicher Geschwindigkeit unterwegs. Eine Zulassung oder gar nötige Fahrerlaubnis besaß der Fahrer nicht. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

