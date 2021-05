Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bikes gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Kahla wurde am Montagabend ein E-Bike der Marke Victoria im Wert von ca. 3400 Euro gestohlen. Der Täter entwendete das gesicherte Fahrrad vom Abstellort neben dem Sportplatz und flüchtete dann auf der Jenaischen Straße in Richtung Markt. Ein weiteres E-Bike wurde in Nacht von Sonntag auf Montag in Hermsdorf in der Erich-Weinart-Straße entwendet. Festgestellt hat es der 40-jährige Besitzer am Montagmorgen, als er sein Fahrrad aus dem Keller holen wollte. Es handelt sich um ein schwarz-blaues E-Bike der Marke Cube.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell