Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unmut an Automaten ausgelassen

Jena (ots)

Am Montagabend ließen zwei Jugendliche Ihren Unmut an einem Fahrkartenautomaten aus. Aufmerksam geworden war ein Zeuge durch Knallgeräusche, verursacht durch die Tritte gegen den Automaten. Ein Schaden ist nicht entstanden. Für einen der Beiden war es ein schnelles Wiedersehen, da er bereits eine halbe Stunde zuvor seinen Unmut an einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses ausgelassen hatte. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell