Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer angefahren

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Montagmittag auf der Rudolstädter Straße Höhe der Haltestelle Damaschkeweg. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer fuhr stadtauswärts in Richtung eine Einkaufsmarktes. Beim queren der Straße, an der Fußgängerfurt Höhe der Haltestelle Damaschkeweg, wurde er von einer 89-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die für Sie geltende rote Ampel übersah, angefahren. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß Schürfwunden an den Händen.

