Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am 02.05.2021 kurz nach 22:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Auerstedt und Bad Sulza. Die Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Strecke aus Richtung Auerstedt kommend, als kurz vor der Ortslage Bad Sulza ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR.

Ein Schlüsselbund wurde am 01.05.2021 gegen 11:00 Uhr im Gewerbegebiet Oberroßla, Über dem Dieterstedter Bache, in der Nähe eines Lkw aufgefunden. Dieser wurde am 02.05.2021 gegen 19:50 Uhr auf der PI Apolda abgegeben.

Am 02.05.2021 gegen 16:00 Uhr ebenfalls aufgefunden in Apolda, Gartenstraße, wurde ein Schlüsseletui mit 4 diversen Schlüsseln. Diese wurden auf der PI Apolda entgegen genommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell