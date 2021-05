Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hausverbot mehrfach missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nicht nur einmal musste am Sonntag ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Grünstedter Platz in Hermsdorf die Beamten der Polizei Saale Holzland rufen. Der Grund war jedoch stets Selbiger, eine unerbetene Frau. Da die 54-Jährige die gesamte Nachbarschaft mit ihrer Art auf Trab hielt, brachte der Zeuge sie zur Abwendung weiteren Ärgers in seine Wohnung. Die Beamten nahmen sich der Damen an, fertigten die entsprechende Anzeige und brachten sie kostenpflichtig an ihre Wohnanschrift.

