Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Künstler am Werk?

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Selbsternannte Künstler verewigten sich in der august-Bebel-Straße in Stadtroda. Unbekannte brachten unleserliche Schriftzeichen mit roter Farbe an, ohne dass eine weitere Intention erkennbar war. Eine entsprechende anzeige wurde aufgenommen.

