LPI-J: Presse Weimar 02.05.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Presse Weimar 02.05.2021

Weimar (ots)

Gartenlaubenbrand

Am Freitag gegen 10:45 Uhr geriet eine Gartenlaube in der Dorfstraße in Altschöndorf in Vollbrand. Kräfte der Berufsfeuerwehr Weimar, der FFW Schöndorf, der PI Weimar und der Kriminalpolizei waren im Einsatz. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. In der Laube waren Heuballen gelagert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Einbruch

Unbekannte Täter brachen "Am Steintisch" in Blankenhain in ein stillgelegtes Pumpspeicherwerk ein. Aus den Räumlichkeiten wurde nichts entwendet. Es enstand Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 50 Euro.

Waschmaschine gestohlen

In der Nacht zu Samstag gelangten unbekannte Täter im Lindental in Kranichfeld in den Gemeinschaftsraum eines Mehrfamilienhauses und entwendeten eine Waschmaschine. Der Wert des Beuteguts beträgt ca. 700 Euro. Sachschaden entstand nicht.

Berauscht unterwegs

Am Freitagvormittag kontrollierten die Beamten einen 36-jährigen VW-Fahrer auf dem Palmanger in Tonndorf. Bei diesem wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Am Samstagnachmittag wurde ein 44-jähriger VW-Fahrer in der Jenaer Straße in Hohlstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Drogentest reagierte positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen polizeibekannten Fahrzeugführer in der Georgstraße in Kranichfeld, welcher mit einem Pkw Toyota unterwegs war. Der 37-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine entsprechende Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde erstattet. Die 36-jährige Fahrzeughalterin, welche sich auf dem Beifahrersitz befand, muss sich wegen Gestatten zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Anhänger nicht zugelassen

Am Freitagvormittag wurde ein 58-jähriger Fahrzeugführer in der Ramslaer Straße in Schwerstedt (bei Berlstedt) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war mit einem Gespann bestehend aus Pkw und Anhänger unterwegs. Während der Pkw ordnungsgemäß zugelassen war, besaß der Anhänger weder eine Zulassung noch Versicherungsschutz. Ein Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt.

Landespolizeiinspektion Jena