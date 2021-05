Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Polizeiinspektion Saale Holzland

Jena (ots)

Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten der PI Saale Holzland, als sie am 01.Mai 2021 gegen 21:20 Uhr in Eisenberg einen 68-jährigen Mann in seinem motorisierten Krankenfahrstuhl feststellten. Die Fahrweise war unsicher, die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle, der Mann war stark alkoholisiert in seinem Gefährt unterwegs. Eine erste Kontrolle ergab einen Wert von 2,4 Promille. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell