Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Hammer auf Krawalltour

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 34-Jähriger machte sich am Donnerstagabend in Bürgel an Verkehrsschildern zu schaffen, wie ein Zeuge berichtete. Vor Ort konnte der Täter, stark alkoholisiert, angetroffen werden. Mit einem Zimmermannshammer schlug er mehrfach auf ein Verkehrszeichen und eine Grundstücksmauer ein, an denen er Sachschaden verursachte. Mit einem Alkoholwert von 2,1 Promille wurde der Polizeibekannte Mann, unter polizeilicher Begleitung, in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell