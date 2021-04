Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß von Bus und Hauswand

Jena (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12:15 Uhr, erreichte die Polizei die Mitteilung, dass ein Bus gegen eine Hauswand in Lützeroda gefahren sei. Nach ersten Erkenntnissen blieben die Insassen des Busses aber unverletzt. Der 49-jährige Busfahrer befuhr die Straße zum Zieskauer Tal und beabsichtigte dann nach rechts in Richtung Isserstedt weiterzufahren. Dabei fuhr er die Kurve zu eng, sodass er nochmal rückwärts rangieren musste. Dabei stieß der Fahrer mit dem Heck an das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2600 Euro geschätzt.

