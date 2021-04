Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff auf eine Baustelle

Jena (ots)

Auf einer Baustelle im Lerchenfeld in Jena haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben beschädigt. Dies meldete ein Zeuge am Donnerstagvormittag der Polizei. Diverse Löcher konnten an den Scheiben vor Ort festgestellt werden. Mit welchem Tatmittel diese hinzugefügt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach intensiver Spurensuche und -sicherung konnte das Tatmittel nicht aufgefunden werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

