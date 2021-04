Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle am 29.04.2021 gegen 07:50 Uhr in Kapellendorf wurde der Fahrzeugführer eines Pkw Opel Combo unter Einfluss von Betäubungsmittel und mitgeführte Betäubungsmittel in geringen Mengen festgestellt. Weiterhin war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Anzeigen wurden entsprechend gefertigt.

In den Abendstunden des 29.04.2021 wurde am Bahnhof Bad Sulza eine Personenkontrolle durchgeführt. Bei der freiwilligen Durchsuchung der Person konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Anzeigen wurden dementsprechend gefertigt.

Am 29.04.2021 in der Zeit von 06:00 Uhr - 14:00 Uhr fand in Apolda, August-Bebel-Straße eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Von den 186 Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, gab es 12 Beanstandungen im Verwarngeldbereich. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 30km/h. Die höchst gemessene lag bei 48 km/h.

In der Leutloffstraße in Apolda kam es am 29.04.2021 gegen 14:00 Uhr zu einem Kleinunfall. Der Fahrer eines Pkw Hyundai parkte in der Leutloffstraße, Höhe Glockenhofcenter vor der Sparkasse und stieß beim Ausparken mit der Anhängekupplung an den vorderen Stoßfänger eines ordnungsgemäß geparkten VW Transporter. Bei diesem entstand ein Sachschaden von ca. 100,-EUR.

Unerlaubt entfernt vom Unfallort hat sich ein Pkw Audi vom Parkplatz in der Tyroffstraße in Apolda, nachdem er beim Einparken einen anderen geparkten Pkw Renault an dessen Heck beschädigte. Dies geschah am 29.04.2021 gegen 17:20 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Er wurde jedoch von Zeugen beobachtet, welche die Information an Fahrer des beschädigten Fahrzeuges weitergaben. Die Polizei konnte den Fahrer des verursachenden Fahrzeuges ermitteln. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

