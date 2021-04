Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In den Nachmittagsstunden ereignete am Mittwoch sich vermutlich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Magdala und Mellingen. Ein 14-Jähriger schob sein Fahrrad und kam aus bisher unerfindlichen Gründen von der Straße ab. Gegen 19:00 Uhr fand ein vorbeifahrender Fahrer eines dunkeln Pkw Audi den Jungen. Diese verständigte im Anschluss die Mutter des Sohnes, welche ihn dann abholte. Da die Angaben zum ereigneten Vorfall lückenhaft und nicht schlüssig sind und der Junge erhebliche Verletzungen aufweist, wurde Rettungswagen verständigt. Nach der Erstbehandlung im Krankenhaus in Weimar erfolgte, auch auf Grund des Verletzungsbildes, die Verlegung nach Jena. Laut dem behandelnden Arzt sind die erlittenen Verletzungen nicht mit der Schilderung des Sachverhaltes durch den Jungen vereinbar. Aus diesem Grund geht die Polizei davon aus, dass sich ein Verkehrsunfall ereignet haben könnte und dadurch die Verletzungen hervorgerufen wurden.

Die Polizei Weimar sucht nun sowohl Zeugen des Vorfalls, welche weiterführende Angaben zu eventuell beteiligten Fahrzeugen sowie dem Unfallhergang machen können. Auch bittet die Polizei den Helfer, welcher den Jungen nach Hause fuhr, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 03643 - 8820 oder per Mail an DGL.PI.Weimar@polizei.thueringen.de.

