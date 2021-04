Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchte Umsatzsteigerung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Helle Aufregung herrschte am Mittwochmittag vor zwei Einkaufszentren in Stadtroda. Vier bzw. zwei männliche Personen waren auf dem jeweiligen Parkplatz und sprachen die Passanten an. Hierbei erbaten diese Geld, so zu sagen als Spende, für CDs. Da in letzter Zeit immer wieder Betrüger, welche angeblich Spendengelder sammelten, im Bereich waren, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten prüften den Sachverhalt und trafen drei Personen an. Und diese bestätigten den Ausgangssachverhalt. Alle Personen sind Mitglieder einer Musikgruppe. Da der originäre Verkauf ihrer eigenen CDs etwas ins Stocken geraten ist, boten sie ihre Werke auf diese Weise an. In Ermangelung einer Erlaubnis mussten die Männer jedoch die Örtlichkeiten verlassen und erhielten einen Platzverweis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell