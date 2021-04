Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Geschäftsgebäude

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, in der Zeit, zwischen 07.00 und 15:00 Uhr, in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Stadtroda eingebrochen. Eine Zeugin meldete dies der Polizei, als sie am Nachmittag die beschädigte Tür feststelle. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür des Objektes auf und begaben sich anschließend zielgerichtet in den Kellerbereich. Hier wurde durch die Unbekannten ein Keller gewaltsam geöffnet. Ob die Diebe Beute ergattern oder mit leeren Händen das Haus unerkannt verlassen konnten, ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell