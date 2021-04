Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall nahe der Autobahn

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem VW kam es am Mittwochnachmittag. An der Anschlussstelle Bucha verließ die 60-jährige VW-Fahrerin die Autobahn und wollte nach links auf die Landstraße in Richtung Schorba abbiegen. Hierbei übersah sie den herannahenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 42-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell