Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch in Winzerla

Jena (ots)

In der Zeit vom vergangenen Sonntag bis Dienstag, 27.04.2021, haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Keller in der Johannes-R.-Becher-Straße in Jena verschafft. Dies teilte die 76-jährige Geschädigte am Mittwochvormittag der Polizei mit. Lediglich der eine Keller wurde gewaltsam geöffnet und daraus ein Schlüsselbund entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

