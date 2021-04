Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Eine Geschwindigkeitskontrolle wurde in den Nachmittagsstunden in Apolda, Stobraer Straße durchgeführt. Von den 173 gemessenen Fahrzeugen gab es 51 Beanstandungen, davon 44 Verwarngelder und 6 Bußgelder. Ein Fahrzeugführer wird seinen Führerschein für eine gewisse Zeit abgeben müssen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt in der Stobraer Straße 30km/h, die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h.

Zu einem Unfall kam es am 28.04.2021 gegen 14:00 Uhr in Oberroßla, Über den Dieterstedter Bache. Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr den Parkplatz gegenüber Ospelt-Food und beschädigte den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda. Am Mercedes entstand Sachschaden an der vorderen Kennzeichentafel, am Pkw Skoda am hinteren Stoßfänger. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 130,-EUR.

Ein weiterer Kleinunfall ereignete sich am 28.04.2021 gegen 17:00 Uhr in Apolda, Parkstraße. Der Fahrer eines Pkw meldete telefonisch bei der PI Apolda, dass ein anderes geparktes Fahrzeug gegen seinen Pkw gerollt ist, welcher ebenfalls geparkt war. Es entstand geringer Sachschaden.

Am 28.04.2021 gegen 21:40 Uhr kam es zwischen den Ortslagen Reisdorf und Auerstedt zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Landstraße aus Richtung Reisdorf in Richtung Auerstedt, als plötzlich ein Hase von rechts nach links die Straße passierte. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,-EUR.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 28.04.2021 in der Zeit von 04:40 Uhr bis 15:30 Uhr in Kapelldorf, Frankendorfer Straße. Der Fahrer eines Pkw Seat hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz unterhalb der Wasserburg geparkt und stellte gegen 15:30 Uhr, als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, fest, dass ein Schaden an der Fahrertür und weißer Farbabrieb zu sehen war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde gefertigt.

Zur Feststellung von zwei Ladendieben kam es am 28.04.2021 in der Drogerie Rossmann. Hier wurden von zwei weiblichen Personen Kosmetikartikel gestohlen. Anzeigen wurden dementsprechend gefertigt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell