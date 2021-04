Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am 13. April 2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Magdelstieg in Jena. Gegen 17:55 Uhr rannte ein Hund aus der Mittelstraße her auf den Magdelstieg und stieß hier mit einem Pkw zusammen. Aufgrund von parkenden Fahrzeugen war der Tierhalterin die Sicht auf das Unfallgeschehen versperrt, sie hörte lediglich den Aufprall. Kurz danach kam die Hündin, welche kniehoch ist und kurzes, schwarzes Fell hat, zurück gelaufen. Da die Hundehalterin sich vorrangig um das wohl ihres Tieres kümmerte und erst nach ein paar Minuten zum vermeintlichen Unfallort, direkt vor einem Friseursalon, ging. Ein Fahrzeug, welches in den Unfall verwickelt war, konnte sie jedoch nicht feststellen. Die Hündin erlitt Verletzungen am rechten Schulter- bzw. Kopfbereich, welche glücklicherweise nur leicht waren.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Bei Hinweisen zum Pkw, oder dem Fahrzeugführer werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter: 03641-810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell