Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durst ist schlimmer als Heimweh

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Bier in Ehren kann keiner verwehren, dass dachte sich wahrscheinlich auch ein Dieb in Stadtroda. Wie am Dienstag ein 70-Jähriger aus der August-Bebel-Straße mitteilte, hat der Langfinger das Vorhängeschloss seiner Kellertür gewaltsam geöffnet und sich so den Zutritt ermöglicht. Scheinbar aufgrund ungestilltem Durst hat sich der Unbekannte dann am alkoholischen Interieur bedient und so zwei Flaschen Bier entwendet. Da aber auch Diebe wissen, dass Durst bekanntlich schlimmer ist als Heimweh, nahm er sicherheitshalber gleich noch eine Flasche Wein mit. Eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen.

