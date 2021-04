Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Nachbar

Jena (ots)

Ein 24-Jähriger machte sich am Dienstagnachmittag Sorgen um ein geparktes Fahrzeug. Der junge Mann stellte beim Verlassen seines Wohnhauses in der Felix-Auerbach-Straße in Jena fest, dass ein Einkaufswagen am Pkw seines Nachbarn stand. Merkwürdig an der Situation war, dass er weit und breit keinen zugehörigen Wagenführer sichten konnte. Der 24-jährige Mann hatte nun den Verdacht, dass jemand mit dem Einkaufskorb gegen den Audi gefahren sei und diesen beschädigte. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen konnten aber glücklicherweise keine Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt und der Einkaufkorb nun an einem Gebäude vorgefunden werden. Positives Fazit: man achtet noch in der Nachbarschaft auf sich.

