Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Bei einer Personenkontrolle, welche Beamte der Dienststelle am 27.04.2021 gegen 23:15 Uhr in Apolda, An der Goethebrücke, durchführten, wurden eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die männliche Person erhielt eine Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

