LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Gleich zweimal wurden im Netto-Markt Ladendiebe am 26.04.2021 nach Passieren des Kassenbereiches gestellt. Einmal im Markt am Viadukt und zum anderen im Markt an der Goethebrücke. Eine Anzeige gegen beide Täter wurde gestellt.

Eine Geschwindigkeitskontrolle wurde am 26.04.2021 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Ortslage Flurstedt durchgeführt. Von den 539 gemessenen Fahrzeugen werden 88 Fahrzeugführer wegen Verstoß gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zur Verantwortung gezogen, 6 Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 79 km/h.

Zu einem Parkplatzunfall kam es am 26.04.2021 gegen 15 Uhr beim Aldi in Apolda. Der Fahrer eines Pkw BMW beabsichtigte rückwärts aus der Parklücke auszuparken, als in diesem Moment der Fahrer eines Pkw Mini neben diesem rückwärts einparkte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8000,-EUR.

Die Vorfahrt nicht beachtet hat die Fahrerin eines Pkw VW Polo am 26.04.2021 gegen 16:15 Uhr, als diese über die Kreuzung Über die Mühle/Silberdistelweg in Kromsdorf fahren wollte. Es kam zur Kollision mit einer Fahrerin eines Pkw Opel Corsa, welche aus der Straße Silberdistelweg ebenfalls geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1900,-EUR an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Kleinunfall ereignete sich in Obertrebra, Dorfstraße, als der Fahrer eines Pkw Skoda, welcher aus Richtung Flurstedt in Richtung Niedertrebra unterwegs war, in eine Einmündung nach links abbiegen wollte. In diesem Moment überholte der hinter ihm fahrende Fahrer eines Pkw Opel und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 5000,-EUR.

Zu einem Wildunfall kam es auf der Strecke Darnstedt in Richtung Niedertrebra. Der Fahrer eines VW Transporters passierte den Ortausgang Darnstedt, als plötzlich ein Reh von rechts nach links die Straße passierte. Es kam zur Kollision. Das Reh verschwand im angrenzenden Feld. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

