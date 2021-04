Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gut durchgebratenes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Einsatz der Feuerwehr löste am Montagmittag angebranntes Essen einer 86-Jährigen in Stadtroda aus. Die alleinlebende Rentnerin hat unbeabsichtigt ihr Mittag, welches auf dem Herd stand, vergessen. Dadurch brannte dies an und es kam zu einer Rauchentwicklung. Hierdurch löste der Feuermelder aus, welcher die Kameraden der Feuerwehr alarmierte und zum vermeintlichen Brandort führte. Da die Rentnerin nicht unverzüglich die Tür öffnete und von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden musste, wurde seitens der Feuerwehr die Tür aufgebrochen. Glücklicherweise konnte die 86-Jährige unbeschadet angetroffen werden. Nach einer kurzzeitigen Belüftung der Räumlichkeiten konnte die Frau in ihrer Wohnung verbleiben.

