Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seniorenzentrum beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Verantwortliche der Seniorenbegegnungsstätte in Stadtroda teilten am Montag mit, dass Unbekannte über das Wochenende die Briefkastenanlage, ein Teil der Fassade und eine Mülltonne mit unleserlichen Schmierereien "verschönerten". Der Sachverhalt wurde durch die vor Ort eingesetzten Kräfte bestätigt. Mit einem blauen Edding verewigten sich der oder die Täter mittels unleserlichen Schriftzügen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

