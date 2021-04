Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Münzgeldkassette entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den Morgenstunden des Montages wurde der Polizei Saale-Holzland ein Diebstahl an einer Tankstelle in Stadtroda gemeldet. Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem freizugänglichen Gelände und machten sich an den SB-Automaten der Waschboxen zu schaffen. Hier wurden die Kassetten mit Münzgeld entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Wechselgeld in Höhe von 50 Euro durch die Langfinger mitgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

