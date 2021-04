Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Während Einkaufsbummel Fahrzeug beschädigt

Jena (ots)

Eine 30-Jährige musste in den Mittagsstunden des Montages feststellen, dass Unbekannte ihr Fahrzeug beschädigten. Die junge Frau parkte ihr Fahrzeug auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in der Keßlerstraße in Jena ab. Nachdem sie etwa eine Stunde später wieder zu ihrem Renault zurückkehrte, stellte sie Lackkratzer im Bereich des Fahrzeughecks fest. Wie diese Beschädigungen an das Fahrzeug gelangten ist bisher noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 500 Euro geschätzt. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

