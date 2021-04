Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sternenwarte beschädigt

Jena (ots)

Mitarbeiter des Jenaer Planetariums zeigten am Montag eine Sachbeschädigung an. Unbekannte begaben sich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes auf das Gelände. Dort haben der oder die Täter im Bereich der Sitzgruppe "Linden Rondell" ein Zaunsfeld aus Holz beschädigt, bevor sich der oder die Täter anschließend wieder in unbekannte Richtung entfernten. Der Sachschaden an dem Jägerzaum wird nach aktuellen Schätzungen auf Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell