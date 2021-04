LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 27.04.2021

Landespolizeiinspektion Jena

E-Bike entwendet

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Sonntag zu Montag an einem Audi zu schaffen. Das Auto stand in einem Parkhaus einer Bad Berkaer Klinik. Der oder die Täter bauten den am Fahrzeug angebrachten Fahrradträger auseinander und entwendeten auf diese Weise das darauf befindliche E-Bike eines 64-Jährigen. Der Wert des Rades beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall I

Verletzungen, die im Klinikum ambulant behandelt werden mussten, zog sich gestern am späten Nachtmittag ein 45-jähriger Weimarer zu. Der Mann war mit seinem E-Scooter auf der Schwanseestraße unterwegs, als er vom asphaltierten Bereich der Fahrbahn auf den gepflasterten Randstreifen geriet. In der Folge bremste er sein Fahrzeug zu stark ab und prallte gegen die Bordsteinkante. Durch diesen Aufprall kam der Mann zu Fall und verletzte sich hierbei.

Verkehrsunfall II

Fast zwei Stunden war am gestrigen Montagnachmittag die L3087 zwischen Tannroda und dem Ortsteil München gesperrt. Der 84-jährige Fahrer eines Audis wollte kurz vor der Ortslage Tannroda einen weiteren Pkw und einen davor fahrenden Lkw überholen. Einen ihm entgegenkommenden Pkw Skoda übersah er dabei. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich, so dass es zur Kollision der beiden Pkw kam. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 69-jährige Fahrer des Skodas und dessen Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Fahrzeuge hingegen mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Betrunken

In Mellingen unterzogen Beamte der PI Weimar am Montagabend den Fahrer eines Audis einer Verkehrskontrolle. Dem ersten Verdacht folgend, führten die Polizisten mit dem 40-Jährigen auch einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht; sein Führerschein sichergestellt.

