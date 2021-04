Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Benzingeruch in und Cut auf der Nase

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auch auf einem Tankstellengelände in der Jenaer Straße in Eisenberg kam es am Sonntagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hier gerieten, gegen 21:30 Uhr, ein 19-jähriger junger Mann und ein 45-Jähriger in Streit. Infolgedessen schlug der Ältere dem 19-Jährigen mit der Hand ins Gesicht, woraufhin dieser einen Cut an der Nase erlitt. Beide Beteiligten boten einen Alkoholwert jenseits der zwei Promille an. Der verletzte 19-Jährige wurde zur Kontrolle mit ins Krankenhaus genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell