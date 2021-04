Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heiße Angelegenheit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein junges Pärchen verbrachte die Nacht zu Sonntag in einem Garten in St. Gangloff und benutzte als Heizquelle einen mobilen Gasofen. Als dieser nach einer Zeit ausging, versuchte man das Ganze neu zu entzünden, was allerdings nicht gelang. Vermutlich strömte hier jedoch Gas aus, welches sich an dem noch heißen Ofen entzündete. Das Paar konnte nur noch ein Verpuffungsgeräusch wahrnehmen und entdeckte das Feuer. Es entstand leichter Schaden am Ofen und der Gasflasche, Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt waren 36 Kameraden der Weheren St.Gangloff, Reichenbach und Hermsdorf im Einsatz.

