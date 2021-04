Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gelegenheit macht Diebe

Jena (ots)

Die Scheibe der hinteren Beifahrerseite eines Opels haben Unbekannte am Sonntagnachmittag am Lobdeburgweg auf einem öffentlichen Parkplatz eingeschlagen. Die 48-Jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw dort ab und ließ ihre Handtasche auf dem Rücksitz liegen. Diese Chance nutzen natürlich unbekannte Langfinger und erbeuteten die Tasche samt Inhalt. Insgesamt ist ein Beuteschaden von etwa 3600 Euro entstanden, da noch ein hochwertiges Hörgerät in der Tasche verstaut war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell