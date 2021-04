Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ruhiges Plätzchen gesucht

Jena (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag zwei mutwillig geöffnete Fenster in der Bachstraße in Jena fest. An einem Flachbau des Jenaer Klinikum machten sich der oder die unbekannten Täter zu schaffen. Durch Aufhebeln, bzw. Einwerfen einer Fensterscheiben verschafften sich die Unbekannten Zuritt zu den Räumlichkeiten. Im Nebenraum, welcher allerdings verschlossen und unbeschädigt blieb, war ehemals ein Geldautomat der Sparkasse Jena aufgestellt. Nach aktuellen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass nicht der Automat Ziel der Begierde war, sondern Jemand lediglich auf der Suche nach einem Schlafplatz gewesen ist und anschließend wieder unbemerkt die Örtlichkeit verlassen konnte.

