Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Unbekannte Täter zerstörten im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag in Kahla insgesamt fünf Felder eines Holzzaunes. Der dazugehörige Garten befindet sich in Höhe des Sportplatzes an einem Fußweg, der am Ufer der Saale verläuft.

Ein Fuchs verursachte am Samstagnachmittag auf der B7 zwischen Großlöbichau und Wogau einen Verkehrsunfall. Das Tier betrat von rechts die Fahrbahn, sodass ein 26-jähriger Motorradfahrer ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der junge Mann kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Das Krad musste abgeschleppt werden.

Großes Glück hatte ein 74-Jähriger am Freitagnachmittag auf einem Feldweg bei Rattelsdorf, als er die Kontrolle über seinen Traktor verlor. Das Fahrzeug mit Anhänger ließ sich aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr bremsen und kippte schließlich um. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Ein mindestens einmonatiges Fahrverbot erwartet zwei Kraftfahrer, die am Wochenende ihr Fahrzeuge unter dem Einfluss von zuviel Alkohol lenkten In Kahla war am frühen Saamstagmorgen ein 57-Jähriger mit 0,59 Promille, in Camburg am Samstagabend ein 53-Jähriger mit 0,87 Promille unterwegs. Beide müssen zudem mit 500 EUR Bußgeld rechnen.

