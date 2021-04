Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 23.04.2021 bis 25.04.2021

Kriminalitätslage

In der Nacht vom 24.04.2021 zum 25.04.2021 kam es zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Gartenanlagen zwischen Stobraer Straße und dem Friedhof Oststraße in Apolda. Hier konnte durch einen Zeugen mehrere Personen gesichtet und gehört werden, welche wohl hier durch die Gartenanlagen schlichen. Auch durch massiven Kräfteeinsatz der Polizei konnte die Personengruppe nicht festgestellt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche Angaben zu dieser Personengruppe geben kann und ob es in diesem Zusammenhang eventuell zu strafrechtlich relevanten Sachverhalten gekommen ist.

Verkehrslage

Am 23.04.2021 ereignete sich gegen etwa 21:20 Uhr ein Wildunfall auf der Kreisstraße zwischen Willerstedt und Pfiffelbach. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw Ford die Straße zum Unfallzeitpunkt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Reh konnte nicht aufgefunden werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 24.04.2021 gegen etwa 07:40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Pfuhlsborn und Wormstedt. Hier war der Fahrer eines Pkw Renault aus Pfuhlsborn kommend in Richtung Wormstedt unterwegs, als plötzlich ein Feldhase von links nach rechts die Straße querte und mit dem Fahrzeug kollidierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Tier verendete vor Ort.

Ein Kleinunfall ereignete sich am 24.04.2021 gegen 11:20 Uhr im Bereich der Rudolf- Breitscheid- Straße in Apolda. Hier beabsichtigte der Fahrer eines Ford Transporters in eine hier befindliche Parklücke einzuparken und touchierte dabei einen hier parkenden Pkw Opel Corsa. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 550 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell