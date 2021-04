Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bekifft am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein bekiffter Autofahrer ging Polizeibeamten am Donnerstagabend ins Netz. Am Leipziger Tor in Eisenberg kontrollieren die eingesetzten Kräfte den 35-jährigen Renault-Fahrer. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, sodass der junge Mann die Beamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

